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GIRONE B.
26 ottobre 2026 alle 00:38

verde isola beffata, il gonnos rimonta e si salva al 92’ 

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Gonnosfanadiga 2

Verde Isola 2

Gonnosfanadiga : Fi. Uccheddu, Demontis, Rodriguez, Agabbio (46’ Saba), Atzeni, Cirronis, Sardu, Ennas (61’ Spina), Mallica, Iervolino, Pittau (78’ Flore). Allenatore Pice.

Verde Isola : Pisu, Briukhov, Bilello (79’ Pusceddu), Foddi (72’ Mela), Lai, Curreli, Mastromarino, Sartorio, Scano, Serra, Tiddia. Allenatore Melis.

Arbitro : Dumitru di Oristano.

Reti : 5’ Foddi, 9’ Sartorio, 25’ (r) Rodriguez, 92’ Iervolino.

È un super Gonnosfanadiga a rallentare la corsa della capolista Verde Isola. La squadra di Pice raggiunge il pari in extremis e inchioda il risultato sul 2-2 al termine di una gara di ricca di gol e spettacolo. La squadra di Melis si porta avanti di due reti dopo appena 9’: prima Foddi poi Sartorio sembrano mettere la gara in discesa a favore dei carlofortini. Al 25’, però, il Gonnosfanadiga dimezza lo svantaggio con il rigore di Rodriguez. Gara che resta per lunghi tratti con questo risultato: i biancoverdi vanno a caccia del pari mentre gli ospiti trovano difficoltà nel gestire il vantaggio, sebbene il risultato sino allo scoccare del 90’ non cambi. Nel finale viene assegnato un altro rigore a favore del Gonnosfanadiga: sul dischetto va ancora Rodriguez che stavolta si fa ipnotizzare da Pisu. Poco dopo arriva il pareggio firmato da Iervolino con il 2-2 che fa esplodere il comunale.

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