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02 novembre 2026 alle 00:54

Vandali in azione nella notte di Halloween 

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Bottiglie, lattine e rifiuti abbandonati ovunque, aiuole devastate e decorazioni floreali prese a calci. È il bilancio della notte di Halloween. Particolarmente colpita la zona commerciale di Galboneddu, trasformata in un bivacco a cielo aperto, ma anche l’area vicina al cimitero, dove sono stati distrutti i fiori sistemati dal Comune per la commemorazione dei defunti. «La risposta più bella è piantare il doppio delle piante danneggiate e continuare a posizionare vasi e fioriere», il commento del sindaco Cacciotto che ha già chiesto alla polizia locale di acquisire le immagini delle telecamere pubbliche e delle attività commerciali per individuare i responsabili. «Vorrei poter parlare con gli autori di questi vili gesti. Mi auguro che possano contattarmi prima di essere rintracciati». Dura anche la condanna del presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas, che ha convocato una seduta con la polizia locale: «È una vergogna». (c.fi.)

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