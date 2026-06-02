Vandali a San Sebastiano, divelta la porta della chiesetta 

Sdegno a Siliqua per un atto vandalico ai danni della chiesa di San Sebastiano in piazza Martiri. Ignoti, forse ragazzi, hanno sfondato la porta laterale. I danni all’edificio in attesa di restauro non sono rilevanti, ma arriva la condanna del Comune con un post sulla pagina social: «Ancora una volta la nostra comunità si trova davanti a episodi di vandalismo i cui responsabili non sono venuti da fuori. Sono giovanissimi figli di nostri concittadini, che potranno presto essere chiamati a rispondere di ciò che i minori fanno». Il parroco don Enrico Murgia sottolinea: «Richiamo alla corresponsabilità, al senso civico e alla nostra fede che, come direbbe don Bosco, ci impegna per essere buoni cristiani e onesti cittadini».

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