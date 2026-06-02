Asinara da valorizzare, ma servono servizi e trasporti 

L’Asinara da ex carcere a Parco nazionale, un vasto e bellissimo territorio protetto dal 1997, è oggi diventato isola della legalità e Museo del presente Falcone e Borsellino. Il suo futuro è al centro del dibattito politico per il suo status unico, un patrimonio ambientale e storico entrato a far parte della Città Metropolitana. «L’isola può crescere solo partendo dai servizi, presenza e rispetto per chi la vive ogni giorno», spiega Loredana De Marco. «Non si può pensare di rilanciare l’Asinara senza acqua potabile, collegamenti affidabili tutto l’anno, raccolta differenziata efficiente per lavoratori e visitatori». Perché la Città Metropolitana funzioni «la mobilità deve diventare strumento di sviluppo, rafforzando i collegamenti con l’intera area vasta».

Sara Dettori sottolinea la necessità di maggiori collegamenti tra Sassari e Porto Torres. «Bisogna migliorare orari, coincidenze e linee tra porto, stazione, quartieri, spiagge e area vasta, un piano metropolitano integrato con Regione, Atp, Arst e Ferrovie». Gli immobili recuperati all’Asinara «devono ospitare attività con funzioni coerenti: educazione ambientale, ricerca, formazione, memoria storica, servizi per visite e operatori per un turismo sostenibile e culturale».

Ivan Cermelli punta sulla presenza dell’uomo sull’isola. «Pertanto occorrono infrastrutture per portare l’acqua potabile attraverso i dissalatori, mentre gli immobili della Conservatoria devono essere ristrutturati e messi a disposizione del Comune affinchè producano reddito». La Città Metropolitana «deve rappresentare una opportunità, altrimenti è un altro ente sovrapposto che non ci porterà ricchezza».

Su questo versante Massimo Mulas ritiene che «debbano essere riviste le regole del gioco e rimodulato il trasporto». «Asinara è Porto Torres – aggiunge – e saranno i fondi regionali stanziati,17,5 milioni, a consentire di infrastrutturare l’isola dei servizi mancanti. Un punto di arrivo per l’antropizzazione dell’isola».

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