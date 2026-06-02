Giovane rischia la vita per il “miele da sballo” 

Napoli. Un 17enne di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita dopo aver assunto la droga “wax”, conosciuta online come “miele dello sballo”; altri due giovani, di 19 e 22 anni, sono rimasti coinvolti nell’episodio e si trovano sotto choc ma senza conseguenze fisiche.

Secondo i carabinieri, i tre si erano ritrovati a casa del più giovane e avrebbero consumato una piccola quantità della sostanza, probabilmente un solo cucchiaino. Subito dopo l’assunzione, tutti hanno accusato un grave malore con difficoltà respiratorie. I genitori del minorenne hanno allertato il 118: il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo.

Il vasetto contenente la sostanza gelatinosa è stato consegnato ai carabinieri dal padre del 17enne per gli accertamenti. La “wax” è una forma concentrata di cannabis ad altissimo contenuto di Thc, che può arrivare fino all’80%, e talvolta contiene residui di solventi usati nell’estrazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA