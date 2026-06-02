Il guinzaglio di Trump su Netanyahu 

New York. Una telefonata durissima per piegare Benjamin Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l’Iran appeso a un filo. Quando Donald Trump ha alzato il telefono per parlare con l’alleato israeliano ha sfogato tutta la sua rabbia: «Sei un pazzo. Senza di me saresti in galera», ha tuonato il commander-in-chief accusando Bibi di essere un ingrato. «Tutti ti odiano. Tutti odiano Israele» per colpa tua, lo ha incalzato - ha riferito Axios, ricostruendo la chiamata - intimandogli di fermarsi immediatamente in Libano e rinunciare a qualsiasi operazione su Beirut.

Lo stop

Di fronte all’attacco frontale il premier israeliano ha ordinato lo stop dei combattimenti. Lo ha fatto con riluttanza e travolto dalle critiche in casa: sia il suo partito che l’opposizione lo hanno criticato per essere un “vassallo”, per non difendere la sovranità di Israele e del suo popolo che continua a subire gli attacchi di Hezbollah. Nonostante l’accordo con Trump, gli scontri continuano: Israele ha condotto vari raid in Libano, mentre Hezbollah ha rivendicato la responsabilità degli attacchi avvenuti dopo il cessate il fuoco annunciato dal presidente Usa.

Le trattative

In questo contesto di alta tensione, Libano e Israele sono tornati a sedersi per un nuovo round di trattative a Washington, sotto l’egida degli Stati Uniti. L’amministrazione Trump è consapevole che le due partite sono sempre più incrociate e non può permettersi che Israele, suo alleato di ferro contro l’Iran, possa far deragliare i negoziati in corso. Il “piccolo intoppo” in Libano, così come il commander-in-chief lo ha definito, è «stato risolto rapidamente» e si continua a lavorare a un’intesa che potrebbe avvenire nel corso della «prossima settimana», ha detto Trump. Gli Stati Uniti sono in attesa della risposta di Teheran all’ultima proposta inviata venerdì. Il frammentato regime iraniano «sta riscontrando problemi di comunicazione. Possono trascorrere oltre sei giorni per ricevere una risposta dall’Iran», ha spiegato il segretario di Stato Marco Rubio durante un’infuocata audizione in Senato. La guida suprema Mojtaba Khamenei è viva ed è sempre più attiva e impegnata, ha assicurato Rubio difendendo l’operazione Epic Fury dagli attacchi dei democratici. Netanyahu ha aspettato per 40 anni un presidente americano «abbastanza stupido e sconsiderato da unirsi a lui» in un conflitto contro l’Iran, ha attaccato il senatore Chris Van Hollen bollando la politica estera di Trump come un «disastro». Il segretario di Stato ha fatto muro: «Siamo in trattative: c’è una prospettiva davanti a noi» di un accordo «che potrebbe essere oggi, domani o la settimana prossima. Siamo fiduciosi». La riapertura dello Stretto di Hormuz è un punto chiave dei negoziati e - ha ribadito - non è stato discusso alcun allentamento delle sanzioni per l’apertura dell’importante crocevia.

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