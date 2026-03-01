VaiOnline
Quartucciu.
01 marzo 2026 alle 02:39

Valorizzare l’arte e l’identità, oggi c’è “Atòbius Cuartuciajus” 

Questa sera a Quartucciu “Atòbius Cuartuciajus” accende i riflettori sul ruolo della parrocchia come presidio culturale e sociale. Dalle 19.30, nella sala Beata Maria Cristina di Savoia della parrocchia di San Giorgio, si terrà l’incontro “Fede, arte e comunità. Il ruolo della parrocchia nella vita culturale di Quartucciu”, con il parroco don Elvio Puddu in un dialogo con Andrea Locci e Alessio Carnevale.
L’appuntamento rientra nel progetto dell’assessorato alla cultura, guidato da Elisabetta Contini, “Identità e valore - tra passato e presente”. «L’intento - sottolinea l’assessora Contini - è di mettere in luce la ricchezza del nostro patrimonio in tutte le sue forme. Don Elvio ha saputo coglierla fin da subito, imprimendo un segno importante nella riscoperta e valorizzazione delle tradizioni immateriali e dei beni materiali di grande valore. Ha inoltre avviato un attento lavoro sul patrimonio delle chiese di San Giorgio, San Biagio e Sant’Antonio». «Parleremo di quanto fatto in questi due anni – aggiunge Locci – dal ripristino delle tradizioni al restauro di statue, quadri e argenteria. Un contributo significativo al patrimonio artistico, che oggi diventa valore aggiunto per l’intera comunità». (ma.cab.)

