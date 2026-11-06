Vaccini, istruzioni per l’uso

Completate le vaccinazioni antinfluenzali nella case di riposo della provincia, da lunedì la campagna sarà aperta al resto dei cittadini.

«I pazienti cronici e fragili, fra cui quelli con diabete, malattie cardiovascolari e broncopneumopatie, potranno prenotare l’appuntamento vaccinale compilando il modulo online – spiega la Asl in una nota –. Per i soggetti allettati o con gravi difficoltà di deambulazione di tutta la provincia di Oristano sarà possibile prenotare la vaccinazione a domicilio inviando la richiesta via mail a prenotazioni.antinfluenzale@asloristano.it contenente nome e cognome del soggetto interessato, indirizzo e numero di telefono a cui essere richiamati». Nello stesso comunicato l’azienda sanitaria ha indicato modalità e tempi – orari, prenotazioni, indirizzi – che saranno seguiti per coprire l’intero territorio negli ambulatori di Oristano, Ales, Bosa, Cabras, Ghilarza, Laconi, Nurachi, Samugheo, Santu Lussurgiu, Simaxis, Terralba e Tramatza.

«Cinque i tipi di vaccino a disposizione, tra cui quello per i bambini che sostituisce lo spray nasale alla classica iniezione – ha spiegato la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras – . Nel Centro vaccinale di Oristano immunizzeremo, su prenotazione, circa 150 persone al giorno, ma sarà possibile rivolgersi anche agli altri Centri vaccinali della provincia ed alle Case della Comunità. Ricordiamo che la vaccinazione antinfluenzale è fondamentale per proteggere se stessi e le persone che ci stanno vicine, soprattutto anziani e fragili».

La direttrice generale Grazia Cattina ha aggiunto: «La vaccinazione antinfluenzale è un intervento efficace e sicuro, che protegge dalla malattia o ne riduce gli effetti se viene contratta. Per aumentare la possibilità delle persone di usufruire di questo servizio, grazie alla collaborazione dei distretti abbiamo attivato modalità di accesso diretto e di prenotazione facilitate nelle sette Case della Comunità della provincia ed abbiamo inaugurato oggi il nuovo Centro vaccinale di Oristano, più accessibile e confortevole rispetto ai vecchi ambulatori. Un lavoro reso possibile grazie al grande impegno degli operatori del Dipartimento di prevenzione».

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