Ussana a valanga nel derby col Monastir 

Weekend intenso per le squadre sarde di Serie B di futsal. Nel girone A, l’Elmas batte 10-7 l’Argonese in una partita caratterizzata da continui botta e risposta. Il match resta in equilibrio per gran parte del tempo, con azioni veloci e tiri dalla distanza, fino a quando gli ospiti allungano nel finale con grande concretezza sotto porta. Monti si distingue con una tripletta e trascina la squadra verso la vittoria.

Nel derby di giornata la San Sebastiano Ussana si impone con un netto 9-1 sul campo del Monastir. Curreli è autore di una tripletta e Lintas di una doppietta, mentre Podda realizza il gol della bandiera per i padroni di casa, che faticano a contenere la fluidità offensiva degli ospiti. La squadra ospite mostra grande compattezza e rapidità, chiudendo ogni varco e costruendo contropiedi efficaci.

Nel girone E, il Villaspeciosa cade 5-2 sul campo del Real Castel Fontana. Dopo essere andato sotto 3-0, il Villaspeciosa prova a reagire con due reti di Pilloni, creando diverse occasioni fino all’ultimo minuto, ma non riesce a completare la rimonta. Il Città di Cagliari subisce un 4-2 in casa contro la Futsal Academy: Valdes e Piaz vanno a segno per i padroni di casa, che lottano su ogni pallone senza però riuscire a ribaltare il risultato finale.

Un weekend ricco di emozioni, ritmo e gol spettacolari, con partite combattute fino all’ultimo secondo, che confermano la vivacità e l’intensità del futsal sardo nei campionati nazionali di Serie B.

