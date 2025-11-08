VaiOnline
L’emergenza
09 novembre 2025 alle 00:31

Usa, bloccati i buoni spesa per le famiglie 

La Corte Suprema accoglie la richiesta della Casa Bianca in seguito allo shutdown 

WASHINGTON. Nelle prossime ore circa 42 milioni di persone potrebbero non avere più nulla da mettere sulla tavola. E non in un Paese in via di sviluppo ma negli Stati Uniti, paralizzati dall'1 ottobre perché il Congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio. Un caso unico al mondo che, quasi una volta l'anno, getta la nazione più potente del globo in un caos totale: dalla mancanza di stipendio per migliaia di dipendenti federali, alla chiusura di monumenti e parchi statali alla cancellazione di migliaia di voli nei principali aeroporti Usa.

Su TikTok

Tra i tanti impiegati rimasti a casa senza paga c'è chi cerca di non farsi abbattere e si è trasformato in influencer e creatori di contenuti per documentare su TikTok, Instagram e YouTube il diario dello shutdown tra umorismo e consigli pratici. La decisione sui buoni pasto, una vittoria per Donald Trump che si era rivolto alla Corte Suprema per bloccare la sentenza di un tribunale minore, è arrivata nella serata di venerdì. La giudice Ketanji Brown Jackson, ironia della sorte una delle tre liberal, ha stabilito che l'amministrazione non è tenuta a pagare i sussidi alimentari Snap, sospesi per lo shutdown, un programma che costa alle casse federali circa 9 miliardi di dollari al mese.

Il giorno prima un giudice del Rhode Island, John McConnell, aveva accusato il governo di aver sospeso gli aiuti «per motivi politici» sostenendo che senza di essi «16 milioni di bambini rischiano di soffrire la fame». Per questo aveva ordinato all'amministrazione di erogare l'intero importo del programma almeno per il mese di novembre attingendo ai fondi di emergenza. Ma il ricorso d'urgenza ha dato ragione al presidente americano. La giudice Jackson ha congelato la sentenza di McConnell e concesso alla Corte d'appello più tempo per riesaminare il caso.

Alcuni Stati hanno attinto alle proprie riserve finanziarie per continuare a erogare i sussidi Snap, che ammontano a circa 6 dollari al giorno per i beneficiari tramite carte di debito precaricate utilizzabili nei supermercati. Ma hanno anche avvertito di non essere in grado di finanziare l'intera somma.

Non si vola

Nel frattempo, mentre il Senato è riunito in una rara sessione nel weekend che difficilmente riuscirà a mettere fine alla più lunga paralisi della storia americana, continuano i disagi nei trasporti aerei per la carenza di controllori del traffico. Sono oltre 6.000 i voli cancellati o ritardati, in particolare quelli nazionali in 40 degli aeroporti più trafficati del Paese, inclusi Washington, New York, Los Angeles e Chicago. Nello scalo Ronald Reagan della capitale americana il ritardo medio dei voli in arrivo è di due ore. La Federal Aviation Administration ha avvertito che nel weekend le cancellazioni potrebbero arrivare al 20%. Trump chiede ai senatori repubblicani di abolire la regola sull'ostruzionismo per bypassare i democratici e mettere fine allo shutdown. Ma l'accordo a Capitol Hill sembra ancora lontano.

