Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv 

Mamma Giovanna è rimasta a casa, a Selegas, e davanti alla tv ha fatto il tifo per suo figlio Gabriele Casti, il campione della Ruota della fortuna. Ad accompagnarlo a Cologno Monzese, negli studi di Canale 5, c’era il babbo Marcello, 62 anni, poliziotto penitenziario in pensione. «Non pensavo che mi sarei emozionata tanto», dice la madre al telefono, «quando ho visto Gabriele e mio marito piangere per la felicità, commossi sino alle lacrime per la vittoria. Ma soprattutto sono stata orgogliosa di quello che ha fatto mio figlio. È stato molto bravo e fortunato. Diciamo che ha meritato tutto questo».

In questi giorni il paese della Trexenta si è fermato alle 20,35, quando Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, è apparso in tv come concorrente del gioco condotto dai Gerry Scotti. Davanti alle telecamere fa vedere quel che è: un giovane educato, il classico ragazzo della porta accanto, preparatissimo e geniale nel risolvere gli enigmi proposti dal gioco. Così bravo che sta sbancando il montepremi: 209.900mila euro più una automobile in tre giorni. E non è finita.

Il sindaco

«Siamo orgogliosi di lui», dice al telefono il sindaco Alessio Piras, «è andato via dalla Sardegna da qualche tempo, dopo aver preso la laurea triennale a Cagliari si è specializzato in Scienze motorie a Roma e oggi è insegnante di sostegno proprio in una scuola della Capitale».

La famiglia

Gabriele ha conquistato Gerry Scotti con l’educazione, la pacatezza davanti alle telecamere: «Ha vinto quello che guadagnerebbe in qualche anno di insegnamento, gli abbiamo cambiato la vita», ha detto il presentatore tv senza nascondere la commozione davanti alle lacrime del giovane di Selegas e del padre. Lacrime di felicità per una vincita meritata quanto inaspettata.

In paese

E a Selegas non si parla d’altro. In tanti sono andati a congratularsi con mamma Giovanna. Gabriele avrebbe presentato diverso tempo fa la domanda per partecipare al gioco televisivo di Canale 5 e quando è arrivata la chiamata l’aveva quasi scordato. Schivo e poco incline e esporsi alle luci della ribalta, ha saputo mettere a frutto una delle sue doti: la freddezza e la capacità di concentrazione. In tanti lo ricordano a Selegas molto bravo negli sport, a calcio e calcetto prima di dedicarsi all’arbitraggio. Adesso a Roma gioca a dodgeball e alla Ruota della fortuna, evidentemente con ottimi risultati: è tra i campioni di ogni tempo di Canale 5.

