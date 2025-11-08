VaiOnline
Firenze.
09 novembre 2025 alle 00:31

Turista violentata di notte in pieno centro, due arrestati 

Firenze. Assalita e violentata per strada in pieno centro: una turista panamense, 35 anni, è stata soccorsa venerdì notte in piazza San Pancrazio. Poco dopo la polizia ha arrestato, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, un egiziano di 26 anni e un marocchino di 32, entrambi con precedenti di polizia. E il leader leghista Matteo Salvini torna a invocare «la castrazione chimica per bloccare stupratori e pedofili, di qualunque nazionalità siano».

A dare l’allarme al 112, intorno alle 4, un passante che aveva sentito la donna urlare da dietro alcune auto in sosta. Dopo aver telefonato, l’uomo ha atteso l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le volanti che era impegnate in zona in un servizio di controllo, alla vista degli agenti i due stranieri sono fuggiti, ma il soccorritore ha messo la polizia sulla strada giusta e poco dopo i due sospetti sono stati portati in questura e poi nel carcere di Sollicciano. Nel frattempo in piazza San Pancrazio è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato la turista in ospedale, per le cure ma anche per gli accertamenti necessari per attivare il “codice rosa”. Ancora sotto choc, avrebbe confermato di essere stata aggredita dai due sconosciuti. Gli investigatori della mobile sono al lavoro per ricostruire la violenza avvenuta in piena notte, quando i locali del centro storico che attraggono turisti e fiorentini, erano già chiusi. E probabilmente, gli aggressori avrebbero approfittato delle strade semideserte per avvicinare la donna. Quasi un anno fa in via Tornabuoni, la via della moda, una donna fu violentata mentre rincasava dopo una serata con gli amici. L’assalitore la trascinò in un cantiere, ne abusò e si allontanò dopo averle preso il telefono per impedirle di chiedere aiuto. La donna rimase tramortita. I carabinieri, dopo un mese, arrestarono un gambiano di 25 anni.

