Incinta al nono mese, muore d’incidente 

Modena. È una doppia tragedia quella accaduta venerdì mattina sull’autostrada A22 del Brennero. Una donna di 36 anni ha perso la vita schiantandosi in auto sul mezzo pesante che la precedeva. Con lei è morto anche il bimbo che aveva in grembo e che fra una settimana avrebbe dovuto nascere. E venerdì sera nel Bolognese una 18enne è stata falciata e uccisa da un’auto sulle strisce pedonali vicino casa, mentre venerdì notte nel Modenese un 21enne è stato sbalzato dall’abitacolo ed è morto sul colpo.

«Dolore devastante»

La 36enne morta sulla A22 si chiamava Stefania Palmieri. Lo schianto, a bordo di un’Audi, mentre andava a trovare dei parenti, è avvenuto nel tratto tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. La sua auto si è scontrata contro un mezzo pesante che la precedeva. Per lei e il suo bambino non c’è stato nulla da fare. Stefania Palmieri era modenese e lavorava a Dolo (Venezia) per una ditta di abbigliamento di Milano come responsabile delle risorse umane. Viveva a Padova. Il padre, Beniamino Palmieri, è un noto chirurgo ed ex docente. «Aveva la gioia negli occhi di chi aspetta un figlio, una vita che si stava realizzando pienamente con la maternità, il lavoro che amava, i tanti affetti. Un’altra vita, invece, che doveva nascere. Quella di suo figlio, mio nipote - le sue parole riportate dalla Gazzetta di Modena - Una tragedia immane, qualcosa che non si può spiegare, un dolore devastante».

Venerdì di sangue

Morta sul colpo anche Ilaria Zannarini, la studentessa di 18 anni che poche ore dopo è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, vicino a casa sua a Pieve di Cento, nel Bolognese. L’ha travolta un 78enne che si è immediatamente fermato per soccorrerla, ma il 118, intervenuto anche con elisoccorso, non ha potuto far nulla. Poche ore più tardi a Cavezzo, nel Modenese, il 21enne Luca Fattori è morto dopo essere stato sbalzato fuori dalla propria auto, finita fuori strada. E sempre venerdì sera un 17enne di Bolgare (Bergamo) è morto nel Bresciano: ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro una sbarra metallica. Ieri mattina un 57enne, passeggero di un furgone, è deceduto dopo che il mezzo è finito fuori strada a Latina, mentre nel Veronese un 28enne su una moto ha perso la vita finendo contro un mezzo pesante.

