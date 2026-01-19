VaiOnline
L’inchiesta.
20 gennaio 2026 alle 00:21

Consulenze sul caso Garlasco, scontro a distanza tra gli avvocati 

MILANO. Si arroventa lo scontro giudiziario attorno al caso Garlasco. La difesa di Alberto Stasi ieri è intervenuta con una nota sugli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, in particolare in relazione a una nuova consulenza informatica sul computer di Alberto Stasi richiesta dai legali dei familiari della vittima.

Giada Bocellari, avvocata che da sempre difende Stasi, critica la diffusione, in ambito mediatico, di presunti nuovi elementi a suo carico, sottolineando che tali circostanze «in nessun caso potrebbero essere utilizzabili processualmente» contro il suo assistito, condannato dopo due assoluzioni per l’omicidio della fidanzata a 16 anni di carcere e prossimo al termine della pena. Non solo: Bocellari parla di presa di posizione anticipata, assunta senza attendere la valutazione delle indagini svolte nell’ultimo anno dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, attualmente indagato per l’omicidio. Secondo l’avvocata, se tali elementi fossero realmente determinanti ai fini della verità, dovrebbero essere immediatamente messi a disposizione della Procura, affinché possano essere valutati nell’ambito dell’indagine, così come la difesa di Stasi rivendica di aver fatto finora. Quindi l’annuncio: estenderemo l’analisi forense al computer di Chiara Poggi. La nota si chiude con un’espressione di fiducia nell’operato degli inquirenti.

Gian Luigi Tizzoni, legale dei familiari di Chiara Poggi insieme a Francesco Compagna, ha replicato che qualsiasi accertamento su Stasi è doveroso poiché Sempio è indagato in concorso con lui (o con altri) e che con la conclusione dell’incidente probatorio sarebbe venuto meno il ruolo degli avvocati di Stasi, terzo interessato. Tizzoni aggiunge infine che, qualora la difesa di Stasi dovesse promuovere un giudizio di revisione, la famiglia Poggi vi parteciperebbe come parte civile, confermando una linea coerente con l’unica sentenza passata in giudicato.

