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Sicilia.
20 ottobre 2026 alle 00:48

Urta col suv l’auto della ex e del suo compagno, poi fa retromarcia e tenta di investirli: arrestato 

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Palermo. Un 22enne, titolare di un'agenzia immobiliare ad Acate, in provincia di Ragusa, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio e tentato omicidio per aver cercato di investire l'ex fidanzata e il nuovo compagno.

L'episodio risale alla scorsa estate. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane, dopo aver incrociato l'auto della coppia, l'ha inseguita con un suv lungo una strada provinciale, speronando l'utilitaria e facendola finire fuori carreggiata contro un muretto a secco. Quindi il giovane ha invertito la marcia e avrebbe tentato nuovamente di investire i due, che sono riusciti a mettersi in salvo allontanandosi rapidamente.

La donna, dopo un controllo al pronto soccorso di Vittoria, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Le indagini, coordinate dalla procura di Ragusa e supportate dalle testimonianze e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno portato a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Ragusa.

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