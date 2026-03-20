Uno-due Udinese e il Genoa capitola 

Genoa 0

Udinese 2

Genoa (3-5-2) : Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez (38’ st Martin) , Ellertsson, Messias (15’ st Baldanzi) Malinovskyi, Frendrup (38’ st Amorim), Norton-Cuffy, Colombo (27’ st Ekhator),Vitinha (27’ st Ekuban). Allenatore De Rossi.

Udinese (3-5-2) : Okoye, Solet, Kabasele, Kristensen, Ehizibue (41’ st Bertola), Ekkelenkamp (41’ st Miller), Karlstrom, Atta (1’ st Piotrowski), Kamara (38’ st Arizala), Davis, Zaniolo (48’ st Zarraga). Allenatore Runjaic.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Reti : st 21’ Ekkellenkamp, 51’ Davis.

Note : ammoniti Kamara, Zaniolo, Davis, Solet, Miller, Colombo.

Genova. Colpo dell’Udinese al Ferraris con Ekkelenkamp e Davis. Un Genoa generoso ma sfortunato, come dimostrano le due traverse colpite nel primo tempo da Malinovskyi e Colombo, deve capitolare. Gara spigolosa, i padroni di casa gestiscono il gioco nella prima frazione e l’Udinese solo nel finalesi affaccia nella metà campo rossoblù. Nella ripresa, dopo il rigore prima concesso e poi revocato dal Var al Genoa (Kabasele sembra toccare la palla con il braccio), arrivano le reti della vittoria bianconera: al 21’ Ekkelenkamp anticipa tutti di testa e al 51’ Davis segna in contropiede.

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