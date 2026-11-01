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02 novembre 2026 alle 00:53

uno-due della capolista sarnese nel primo tempo la Cos perde ma esce dal campo a testa alta 

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Sarnese 2

Cos 0

Sarnese (3-4-1-2) : Iuliano, Cinque, Caballero, Odendo (29’ st Vrenna), Gerbaudo (40’ pt Giorgione), Addessi (22’ st Tompte), Oyewale, Monaco, Mancino (39’ st Milicevic), Armellino, Marquez (11’ st Foggia). In panchina Russo, Kolai, Magri, Tempre. Allenatore Schiattarella.

Cos (4-2-3-1) : Xaxa, Dimitrijevic (26’ st Rossi), Mikhaylovskiy, Demarcus (26’ st Cargiolli), Arboleda (16’ st Nurchi), Morrone (16’ st Anedda), Murgia, Feola, Ponzo (34’ st Callegari), De Luca, Ghia. In panchina Cutrona, Caggiu, Spanu, Congiu. Allenatore Loi.

Arbitro : Framba di Torino.

Reti : nel primo tempo, 28’ Armellino, 36’ Marquez.

Note : ammoniti Gerbaudo, Mancino, Monaco, Rossi.

Sarno. La Cos perde sul campo della capolista Sarnese, ma ne esce a testa alta giocando una bella partita con un gioco e sfiorando il gol diverse volte. Il successo per 2-0 consente alla formazione campana di consolidare il primato in classifica. La partita si decide sostanzialmente nella prima frazione, quando i padroni di casa mettono a segno entrambe le reti. Per la formazione gialloblù è la quinta sconfitta stagionale, un risultato che la fa scivolare al terzultimo posto della graduatoria. La Sarnese approccia la gara con grande intensità. La Cos, tuttavia, riesce inizialmente a contenere le iniziative dei campani. Il risultato cambia al 28’. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Mancino trova in area piccola Armellino, che completamente libero ha tutto il tempo per battere Xaxa. La formazione di casa non si accontenta e al 36’ arriva il raddoppio: un cross attraversa tutta l’area e Marquez trova la deviazione vincente che vale il 2-0. Nella ripresa la Sarnese amministra il doppio vantaggio, mentre la Cos cerca di guadagnare campo e aumentare la pressione offensiva. Al 10’ Xaxa evita un passivo più pesante, opponendosi a una conclusione ravvicinata di Foggia. Al termine dell’incontro, il tecnico della Cos, Francesco Loi, commenta così: «Una sconfitta difficile da commentare. Abbiamo tenuto bene il campo e giocato alla pari della capolista».

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