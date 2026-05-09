VaiOnline
Bologna.
10 maggio 2026 alle 00:46

Uno bianca, suicida Gugliotta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bologna. Pietro Gugliotta, ex agente e gregario della banda della Uno Bianca, si è impiccato a gennaio nella sua casa a Colle d’Arba, in provincia di Pordenone. Aveva 65 anni. La notizia, riportata da Repubblica e Corriere della Sera, emerge a pochi giorni dall’intervista a “Belve Crime” di Roberto Savi. Gugliotta era stato arrestato il 25 novembre 1994, quando era in servizio alla centrale operativa della questura di Bologna. Condannato a vent'anni per rapine nel Riminese e per il supporto logistico ai fratelli Savi — non per gli omicidi — era uscito dal carcere della Dozza nel luglio 2008 dopo quattordici anni. Si era poi costruito una nuova vita in Friuli, dove viveva con la seconda moglie, lavorando in una coop di reinserimento degli ex detenuti fino alla pensione, un anno fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, salvezza rimandata

l nello sport
La storia

Giovanna Aresu, una vita dedicata agli ammalati

I ricordi della prima infermiera dell’ospedale di Lanusei 
Simone Loi
Società

Festa della Mamma, l’eccezione felice nell’Isola senza figli

Policlinico di Monserrato, elefantini in dono per festeggiare i 1.058 bimbi nati nel 2025 
Umberto Zedda
G20 Spiagge

Nomadi digitali, oltre il turismo

«La Sardegna può giocare un ruolo molto importante per qualità della vita» 
Caterina De Roberto
Centrosinistra

Obama, endorsement lampo per Schlein

A Toronto il vertice mondiale dei progressisti. Avs insiste: no alle primarie 
Garlasco

Sempio, ombre sull’indagine del 2017

Il padre intercettato: «Il pm Venditti ci disse che sarebbe finita presto» 
Salute

Hantavirus, in Italia  scatta la quarantena per quattro persone

Erano sullo stesso volo Klm della donna morta a Johannesburg 