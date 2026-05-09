Obama, endorsement lampo per Schlein 

Elly Schlein lavora a un raccordo più stretto con i leader progressisti mondiali. L’obiettivo, rimarca, è trovare una strada condivisa per un nuovo ordine internazionale, ora gestito dalla legge del più forte e del più ricco. E allontanare il progetto di un certo mondo sovranista di indebolire l'Europa.

L’incognita Salis

La partita per la segretaria dem ha come elemento fondamentale proprio il ruolo dell’Ue. Un approccio che ha sicuramente una impronta leaderistica - si commenta in alcuni settori del centrosinistra - in vista della scelta del candidato premier per il Campo largo. Si potrebbe passare dalle primarie, con un confronto con Giuseppe Conte (rientrato nell’agone politico dopo una breve assenza per malattia). Ma la sindaca di Genova Silvia Salis, che molti considerano in campo per la leadership, le ha sempre bocciate, considerandole uno strumento di divisione. Per la segretaria dem un’importante occasione per riaffermare le sue convinzioni in politica estera, e anche il suo ruolo di leader, si è materializzata a Toronto, al Global progress action summit, dove si sono dati appuntamento i progressisti di molti paesi. In questo quadro ha avuto occasione di incontrare Barack Obama e il premier canadese Mark Carney. Nel faccia a faccia l’ex presidente americano le ha ricordato il suo sostegno ai giovani leader, e Schlein ha ricordato quando, nel 2008 e nel 2012, fu volontaria nelle sue campagne elettorali per la presidenza.

Vertice a Roma

E i leader della sinistra italiana si sono visti a Roma per ragionare su come costruire il programma, confermando di voler partire dal progetto e non dalla scelta del leader. Non a caso Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs guardano alle primarie con scetticismo, e indicano già le priorità: un fisco più giusto, una sanità e una scuola con più investimenti pubblici e la seria presa in considerazione delle rinnovabili per abbassare i costi dell’energia.

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