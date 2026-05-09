Giovanna Aresu, una vita dedicata agli ammalati 

L’ospedale non è solo un edificio. È un corpo che respira, vive, muore. Giovanna Aresu ha dedicato la sua vita agli ammalati. Migliaia di pazienti. Uomini e donne da curare, consolare, accarezzare. Sante mani da missionaria. Prima gli altri poi lei, come in una preghiera, il senso della vita, il rispetto della morte. Ieri la prima infermiera dell’ospedale di Lanusei ha compiuto 92 anni, stretta in un abbraccio con parenti e amici.

Vocazione

Originaria di Baradili, classe 1934, arriva a Lanusei giovanissima al seguito dei genitori. A 23 anni comincia a lavorare, facendo una semplice domanda, nell’ospedale appena entrato in funzione e gestito dalla suore Mercedarie. «Se non fossi entrata in ospedale avrei voluto lavorare al lebbrosario, ma mi sarebbe piaciuto anche diventare suora», ammette Giovanna. In un luogo di sofferenza e rimedio trova la sua vocazione laica. Si prende cura degli ammalati come fossero figli, lavora fino a tarda sera. Porta a casa le garze da lavare e stirare e quando un paziente muore, stira il vestito buono per la bara sul tavolo della sua cucina. Se il vestito non c’è lo trova.

Pur non avendo una formazione specifica impara giorno per giorno sul campo, in sala operatoria, il chirurgo vuole lei accanto quando le cose si fanno complicate. Sono altri tempi, anche per la medicina. «I ferri andavano disinfettati a mano, uno dopo l’altro». Tutti le vogliono bene e il motivo è molto semplice, lei vuole bene a tutti. In un ambiente di disciplina e fatica Giovanna guadagna i gradi di persona rispettata e stimata.

Anni dopo arrivano le infermiere diplomate, fresche di diploma. «Ma anche io riuscii a diplomarmi». Il suo impegno non ha orari. Finito il turno continua a dedicarsi agli ammalati. Passa nei reparti per una parola, un piccolo aiuto. «L’ospedale era casa sua, non solo un luogo di lavoro – spiega una sua cara amica – continuò a frequentarlo anche dopo la pensione». In missione per conto di Dio, ma senza contratto. L’amore operativo odia la burocrazia. Lei per anni vive all’ospedale. Le ore di volontariato seguono quelle di lavoro, come in un rosario.

Medici, infermieri, parenti. Al Nostra Signora della Mercede tutti la conoscono e chiedono di lei, la signora gentile che sorride sempre. Pazienti da Urzulei, Gairo, Talana, Lanusei. Il nosocomio è un microcosmo di vite che si incrociano. Destini paralleli tra stanze e corridoi. Giovanna trova il tempo di pulire e abbellire la cappella dell’ospedale. E poi il denaro. Solo uno strumento per aiutare gli altri, magari a studiare per un futuro migliore.

Curare i morti

La solitudine è un’ombra nera sul trapasso. Giovanna riserva particolare cura ai morti senza parenti. Avrebbe potuto abbandonarli? Li prepara con cura, restituisce dignità. In silenzio, serena.

Nel poco tempo libero il perimetro è quello di una donna di fede. Frequenta il santuario della Madonna d’Ogliastra, la Cattedrale. Si muove a piedi, anche la notte. «Anche nevicando e tirando vento lei non ha mai voluto un passaggio». Non ha paura. Offre il suo aiuto senza che nessuno chieda. «Io vorrei che la gente sapesse – osserva una parente – che questa donna ha dedicato tutta la vita agli altri, senza volere nulla in cambio».

Ieri la festa, a casa di un parente che la accudisce. Lei non avrebbe voluto, perché mai ha pensato che le fosse dovuto qualcosa.

Soffiando sulle candeline Giovanna sorride. La malinconia sparisce, resta il dono di un sorriso.

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