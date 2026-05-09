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Ferrara
10 maggio 2026 alle 00:47

L’assessora  si schianta  e si dimette dopo l’alcoltest 

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Ha deciso di dimettersi Francesca Savini, assessora comunale di Ferrara a Pnrr, anagrafe, stato civile, servizi demografici: lunedì sera era rimasta coinvolta, insieme al sindaco Alan Fabbri, in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. Per l’assessora leghista, positiva all’alcoltest con un tasso oltre 1,5 grammi per litro , sono scattati ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo. Sulla vicenda, scrive in una nota pubblicata sul sito del Comune, «verrà fatta chiarezza, come è legittimo che sia, nelle sedi opportune». Quanto all’addio alla giunta, «è una decisione sofferta. Mi sono sempre spesa per la mia città, ma questa è una scelta doverosa, assunta a tutela del buon lavoro svolto da questa Amministrazione e del livello di fiducia raggiunto in questi anni».

Ma le dimissioni non chiudono le polemiche. L’avvocato Fabio Anselmo, consigliere comunale a Ferrara, sottolinea che il leader leghista Matteo Salvini ha fatto della lotta a chi si mette alla guida ubriaco «una battaglia portante della propria campagna politica» e quindi «caro ministro», ora «da lei mi aspetto coerenza e rigore». E al sindaco domanda: «Come ha fatto a non accorgersi che la sua fedele assessora si è messa alla guida della propria auto ubriaca?».

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