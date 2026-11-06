Unità nazionale con la banda della “Sassari” 

L’anniversario dell’Unità nazionale e la Festa delle forze armate sono state al centro di numerose celebrazioni, tra cui quelle di Maracalagonis, Settimo e Burcei. In quella organizzata a Sinnai c’era anche la Banda musicale della Brigata Sassari.

Dopo la messa concelebrata dal parroco padre Balu e dal cappellano della Brigata, don Marco Zanda, un corteo è giunto Parco delle Rimembranze per l’alzabandiera. Lì hanno parlato la sindaca Barbara Pusceddu e il comandante del 151° Reggimento, Rosario Maria Simonetti. Presenti il Comitato d’onore, i carabinieri col comandante provinciale, generale Grasso, i bambini della scuola dell’infanzia di via Perra, la polisportiva Olimpia Onlus e familiari dei caduti.

Il corteo si è poi spostato in piazza Milite Ignoto, in via Marconi, per la deposizione di una corona d’alloro.

RIPRODUZIONE RISERVATA