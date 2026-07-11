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12 luglio 2026 alle 01:12

Unica Alumni, eletti due componenti del consiglio direttivo 

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Un nuovo passo nel proprio percorso di consolidamento istituzionale dell’Associazione Unica Alumni. Nel corso dell’assemblea dei soci, nell’aula magna del Rettorato dell’Università, sono stati eletti Carlo Valdes ed Edoardo Paolo Nicola Scarpetta quali nuovi componenti del consiglio direttivo. All’assemblea hanno preso parte 33 soci aventi diritto al voto. È intervenuto anche il rettore Francesco Mola, che ha evidenziato come l’Associazione si trovi ancora nella fase di avvio della propria attività e come il completamento degli organi di governo rappresenti un passaggio fondamentale per renderla pienamente operativa. Ha inoltre annunciato che è stata individuata la futura sede dell’Associazione, presso il Crea. Avrà due spazi distinti, uno dedicato alle attività amministrative e uno di rappresentanza, con l’obiettivo di creare un luogo aperto e accessibile a tutti gli Alumni. Il consiglio direttivo dell’Associazione sarà completato nelle prossime settimane con la nomina dei tre componenti di designazione istituzionale, prevista nel corso della prossima seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

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