Un’auto sbanda e si schianta sul palo 

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri in via Cagliari a Oristano. All’altezza della rotatoria, nei pressi del centro commerciale, la conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada andando a urtare contro la recinzione di un supermercato. L’auto è volata nella stradina di accesso al parcheggio, mentre la conducente è stata subito soccorsa e accompagnata in ospedale dai soccorritori del 118. Dai primi riscontri sembra che le sue condizioni non siano serie. Sul posto, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Oristano.

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