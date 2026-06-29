Un’associazione per tutelare e adottare gli animali 

Sta per nascere a Monastir un’associazione animalista. L’obiettivo è tutelare i randagi, gestire le colonie feline come quella del parco di Santa Lucia e promuovere le adozioni.

Il progetto ha mosso i primi passi con un incontro promosso dal Comune organizzato nei locali del Municipio di via Progresso al quale hanno partecipato dodici residenti, otto dei quali hanno già espresso formalmente la volontà di aderire all’iniziativa supportati dalla comandante della Polizia locale Francesca Onnis e da Monica Granata dell’associazione Anima Mundi di San Sperate.

«Le richieste arrivate dai cittadini ci hanno fatto capire che a Monastir esiste una sensibilità crescente verso il benessere animale», dichiara Maria Franca Murgia, assessora comunale all’Ambiente, «come amministrazione abbiamo scelto di non limitarci ad ascoltare queste esigenze ma di creare un momento di incontro per far nascere una rete di persone disponibili a mettersi in gioco. La risposta è stata molto positiva e rappresenta un primo importante passo».

Si punta a dar vita a una realtà stabile che collabori con il Comune nella tutela degli animali, nella gestione delle colonie feline e nella promozione delle adozioni. «La futura associazione potrà diventare un punto di riferimento per tutte le attività che aiutano a diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità», chiude Murgia, «la tutela degli animali è anche un segno della qualità civile di una comunità e Monastir ha dimostrato di voler crescere anche sotto questo aspetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA