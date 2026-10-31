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Sanluri.
01 novembre 2026 alle 00:29

Un’area di sosta dei camper nel centro per richiamare turisti 

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Avanza il turismo in camper: a Sanluri è stata ultimata la prima area di sosta per questi mezzi nel Parco degli Scolopi. Un intervento da 170mila euro, fondi della Regione e del Comune, per quindici piazzole attrezzate.

Soddisfatto il sindaco, Alberto Urpi, che racconta le motivazioni alla base della scelta, essenzialmente finalizzata a un modello di turismo sostenibile e ordinato. «Abbiamo pensato», ricorda il primo cittadino, «di offrire un servizio importante a disposizione dei camperisti nel centro della città, e non a caso: dal Parco è facile raggiungere i nostri luoghi simbolo, in primis il castello dove le visite stanno aumentando di anno in anno e attraversando la storica via Orsini, il noto percorso di Sa Battalla. A due passi, da una parte c’è il convento dei Cappuccini e dall’altra il museo del pane, biglietto unico col monumento medioevale. Nessuno in passato ha mai pensato a questa forma di turismo sempre più diffusa, noi guardiamo al futuro».

L’area, oltre a essere facilmente raggiungibile dalle strade principali della città e dalla 131, è attrezzata dei servizi primari: disponibili le colonnine per il rifornimento di acqua potabile e di energia elettrica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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