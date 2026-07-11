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Senorbì.
12 luglio 2026 alle 01:11

Una settimana di giochi al “SenorBeach 2026” 

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È tutto pronto per il Cre SenorBeach 2026 “Bella Fra!”, il Centro Ricreativo Estivo della parrocchia di Santa Barbara a Senorbì che da oggi al 19 luglio, coinvolgerà bambini e ragazzi in una settimana ricca di laboratori, giochi e condivisione. L’iniziativa prenderà il via alle 18, con il ritrovo nella piazza di chiesa.

Dopo la presentazione e la suddivisione dei partecipanti in squadre, spazio alle sfide che accompagneranno l’intera settimana.Le mattine inizieranno alle 8.30 con i laboratori creativi e la merenda, mentre nei pomeriggi, dalle 16.30, protagonisti saranno i giochi di squadra e le attività di animazione. Mercoledì è prevista l'uscita al parco acquatico di Baradili. La manifestazione si concluderà domenica 19 luglio: dopo la Santa Messa, l’animazione, le ultime sfide, la cena, lo spettacolo e le premiazioni delle squadre vincitrici.

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