Una regia inglese per il nuovo Cagliari 

Un profilo internazionale per aiutare a crescere i tanti giovani presenti in rosa, compreso Alessandro Romano col quale potrebbe alternarsi nel cuore del campo dopo l’addio di Gianluca Gaetano. Ha nelle gambe e nel cuore (soprattutto nella testa) oltre duecento presenze con la maglia del Tottenham tra Premier League, Champions e coppe varie, ha giocato e segnato anche con quella dell’Inghilterra e già conosce la Serie A avendo indossato il blucerchiato della Sampdoria nella stagione 2022-2023. È reduce da un’annata complicata con il Leicester, chiusa con la retrocessione in terza serie. Ma è proprio questa la molla che lo sta spingendo a lasciare le Foxes e rimettersi in gioco in Italia. Eccolo, dunque, Harry Winks, l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto?, il 30enne regista britannico che potrebbe fare la felicità del Cagliari per i prossimi due campionati, o forse più.

Le visite mediche

La trattativa tra il Cagliari e il Leicester è in dirittura d’arrivo. Una volta trovato l’accordo col giocatore per il contratto di un anno con rinnovo automatico in caso di salvezza, c’è stata l’accelerazione tra i due club. Winks è atteso domani a Villa Stuart per le visite mediche e potrebbe arrivare a Roma già stasera. Se non ci saranno intoppi, dunque, al massimo martedì dovrebbe raggiungere i nuovi compagni al Crai Sport Center. Un’operazione portata avanti in prima persona dal ds Pietro Accardi che lo stima e segue da tempo.

La rivincita italiana

Winks, dunque, torna in Italia dopo l’esperienza alla Samp che non fu proprio il massimo, va detto. Tradito dalla caviglia prima ancora che cominciasse il campionato, è tornato a disposizione a gennaio costretto a rincorrere una condizione atletica quantomeno accettabile in una situazione ambientale complicata, sia in campo sia a livello societario. La Serie A resta, pertanto, uno dei suoi rimpianti in una carriera costellata di successi e soddisfazioni, uno dei motivi per i quali scalpita ora all’idea di riprovarci. E quando c’è stata la proposta del Cagliari, non ha esitato a dare la propria disponibilità.

Le caratteristiche

Regista di lotta e di governo. Sa interpretare entrambe le fasi, è bravo sia tecnicamente che tatticamente. È abile nel recuperare palla e rigiocarla grazie al destro fatato e una buona visione. Si esalta negli inserimenti in area senza palla quando, invece, svolge il ruolo di mezzala. E la sua duttilità è un valore aggiunto in un centrocampo in evoluzione e che ancora deve ritrovare il suo equilibrio. Pisacane è pronto a consegnargli le chiavi del reparto lasciate da Gaetano. E non è escluso che dal fantasista napoletano, Winks possa ricevere in eredità anche la maglia numero 10.

Ecco Fazzini

Da Harry Winks a Jacopo Fazzini per il quale il Cagliari ha superato la concorrenza del Parma. Trovato un accordo di massima con la Fiorentina per un prestito oneroso a 800mila euro con un diritto di riscatto fissato in 8 milioni. Il giocatore è pronto a trasferirsi nell’Isola, restano da definire gli ultimi dettagli.

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