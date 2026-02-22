VaiOnline
Carbonia.
23 febbraio 2026 alle 00:34

Una raccolta fondi dopo il rogo della casa in via Asproni 

«Aiutiamo Erika a riportare un pò di luce nella sua vita». La comunità di Carbonia si sta mobilitando per aiutare Erika Pintus, la concittadina che, nella notte di mercoledì 18 febbraio ha visto andare in fumo la sua abitazione di via Asproni all’interno della quale sono morti i suoi adorati animali domestici: la gatta Pimpi e il cane Giulio. Il dramma di Erika lo racconta il suo amico Andrea Cossu del “Rifugio Valentina” dedicato ai felini, che in questi giorni ha avviato una raccolta fondi sul portale “Gofundme”: «Vogliamo sostenere Erika che è anche una volontaria della nostra associazione – spiega – i suoi adorati Giulio, un meticcio di 8 anni, e Pimpi, una gattina di poco più di 2 anni sono rimasti intrappolati all’interno dei locali in fiamme e Erika non è riuscita a liberarli in tempo. Nella casa ci sono danni importanti che comporteranno spese ingenti per permettere a Erika di riprendere in mano la sua vita e noi non vogliamo restare a guardare. Per questo abbiamo avviato la colletta che per noi ha anche un valore simbolico: da Pimpi era partita l’attività del nostro rifugio e la gattina era riuscita a superare, con l’aiuto di Erika, la Peritonite infettiva felina, una grave malattia virale dei gatti». Per dare una mano basta entrare sulla piattaforma Gofundme.

