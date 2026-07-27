Una paradura per garantire il cibo a tutti 

Oggi alle 10 a Palazzo Regio, saranno presentati i risultati dello studio per la realizzazione di una rete di hub solidali nel territorio della Città Metropolitana, finalizzata alla riduzione della povertà alimentare. L’iniziativa si terrà nel corso dell’evento conclusivo del progetto Paradura – Community Food Hub Metropolitano di Cagliari.

A illustrare le finalità del progetto è Matteo Massa, consigliere metropolitana con delega all’Ambiente e alle Politiche agricole: «Con Paradura mettiamo in rete produttori, imprese e associazioni per trasformare le eccedenze alimentari in un aiuto concreto. Un modello che punta anche a cogliere le opportunità di sostegno che l’UE riconosce ai produttori che scelgono la solidarietà invece dello spreco».

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