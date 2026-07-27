Il dolore disperato della madre «Andrea, figlio mio, non è possibile» 

«Figlio mio, amore di mamma. Non è possibile». Nella chiesa di Santo Stefano, a Quartu, ieri pomeriggio si è alzato alto il grido di dolore di mamma Bernardetta durante il funerale del figlio Andrea Pintus, ucciso all’alba di giovedì dal fratello Alessandro, in carcere anche per il tentato omicidio della moglie Michela Rubiu. Assente il padre dei due fratelli, devastato dal dolore. Intanto i Ris hanno svolto nuovi rilievi a Solanas e a Margine Rosso, i luoghi dei due agguati ancora inspiegabili.

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