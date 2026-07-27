VaiOnline
Il caso
28 luglio 2026 alle 00:37

Plastica, raccolta di nuovo a rischio La Regione chiede aiuto al Governo  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La raccolta della plastica in Sardegna è di nuovo a rischio. Da ieri è impossibile conferire il materiale nell’impianto di Macchiareddu di SO.MA Riclia Srl – ovvero la società incaricata della ricezione degli imballaggi nel sud Sardegna. Si tratta di una sospensione temporanea, a dire il vero, comunicata dalla stessa Srl il 24 luglio scorso. E, come otto mesi fa – quando si presentò la stessa situazione – l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi ha scritto al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica chiedendo un intervento urgente del Governo per scongiurare ripercussioni sulla raccolta differenziata nei Comuni sardi.

La lettera

«La Sardegna - sottolinea Laconi - aveva già segnalato con forza queste criticità al Governo nelle scorse settimane. Oggi, alla luce di quanto sta accadendo, riteniamo indispensabile un intervento immediato affinché siano garantiti i ritiri e sia assicurata la continuità del servizio, evitando ripercussioni sui Comuni e sui cittadini». Il problema è a monte. All'origine della crisi c’è infatti la forte contrazione del mercato dei materiali ottenuti dal riciclo della plastica, determinata anche dalla crescente competitività delle materie prime vergini provenienti da Paesi extraeuropei. «Una situazione che – si legge in una nota della Regione - ha rallentato la movimentazione dei materiali destinati al recupero, riducendo la disponibilità di spazi di stoccaggio negli impianti».

Tuttavia, sottolinea l’assessora, «l’Isola non può subire le conseguenze di dinamiche di mercato che investono l'intero sistema nazionale del riciclo». Un sistema che prevede una filiera lunga e complessa: la plastica riciclata, una volta divisa per polimeri, viene acquistata dai cosiddetti riciclatori, cui spetta trasformarla in granuli o scaglie. È in questa forma che i produttori la comprano per creare di tutto, dalle componenti per auto ai pezzi di design. Prima dell’acquisto, la plastica viene trasferita nei centri di selezione nazionali.

Fattore Insularità

Ora, se è vero che la crisi è estesa a tutto il Paese, è altrettanto vero che la Sardegna è maggiormente esposta rispetto ad altre Regioni: i costi di trasporto sono più alti e le alternative poche. Un blocco qui avrebbe effetti immediati e molto più gravi. «La nostra condizione di insularità rende ancora più delicata la gestione di queste problematiche e richiede una particolare attenzione da parte dello Stato – sostiene Rosanna Laconi - come Regione abbiamo esercitato fino in fondo le competenze che ci sono attribuite, sia sul piano istituzionale sia su quello tecnico-amministrativo, accompagnando costantemente l'evoluzione della situazione e adottando ogni iniziativa utile per prevenire interruzioni del servizio. È ora indispensabile che il Governo e il sistema consortile garantiscano la piena funzionalità della filiera, tutelando gli importanti risultati raggiunti nella raccolta differenziata e la fiducia dei cittadini, che ogni giorno contribuiscono con il proprio impegno al buon funzionamento del sistema».

Il sindacato

Critico nei confronti della Regione il segretario regionale di Fit Cisl, Gianluca Langiu: «La sospensione del conferimento degli imballaggi in plastica nell’impianto SO.MA. Ricicla non è un evento imprevedibile, ma la conseguenza di un sistema regionale dei rifiuti privo di governance adeguata». Secondo il segretario la frammentazione del sistema è evidente anche nelle diverse modalità di raccolta applicate nei 377 Comuni. Quindi, «l’intervento del Governo è necessario, ma non può far passare in secondo piano le responsabilità politiche e amministrative della Regione. Il rallentamento dei ritiri della plastica è la manifestazione di un problema strutturale che riguarda l’intero ciclo dei rifiuti e che richiede programmazione, impianti adeguati e una regia pubblica regionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Accise e caro carburanti, Isola nella morsa dei rincari

Ieri un litro di diesel costava in media quasi 2 euro e 20 Benzinai in difficoltà, ma il conto ricade sui consumatori 
Marco Noce
Il lutto

L’addio ad Andrea e l’urlo disperato: «Fillu miu, amore»

Un fratello morto, l’altro in carcere: lo strazio di mamma Bernardetta 
Giorgia Daga
Regione

Pd, avanti sulle riforme Lai: «Non saremo  i notai della Giunta»

Gli indirizzi per la nuova stagione politica Il segretario: «La sanità resta la priorità» 
L’assalto

«Non è dissenso ma solo violenza»

Meloni nel cantiere dell’Alta Velocità Quattro fermi, quasi 1500 identificati 
Roma

Ucciso per difendere l’amico rapinato

Egiziano colpito alla testa con un cacciavite. Fermato un 28enne gambiano 
La guerra in Iran

L’ultima chance per la diplomazia

Donald Trump pronto a un nuovo attacco se dovessero fallire i colloqui 