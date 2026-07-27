Pirlo è fuori, due ex in corsa 

Parte male il nuovo corso del calcio italiano. Pirlo si chiama fuori e a stretto giro si dimettono Maldini e Leonardo. Il presidente della Figc prova a dribblare le polemiche. Due ex in corsa per la panchina azzurra, Conte e Mancini.
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