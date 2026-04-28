Una mostra fotografica sulle meraviglie del sottosuolo 

Un’esposizione per celebrare alcune delle meraviglie del sottosuolo. Nell’ambito degli appuntamenti per i 50 anni di ricerca e divulgazione del gruppo speleo archeologico “Giovanni Spano”, domenica dalle 17.30 alle 20 sarà inaugurata la mostra fotografica “Sentieri nel Buio”. La sede è quella dell’Aics, in via Oristano 15, con ingresso gratuito e patrocinio di Comune e Regione.

La mostra prevede oltre 70 splendide fotografie a colori e in bianco e nero, nel formato 40x60 cm, realizzate da alcuni soci del gruppo speleo archeologico, fotografi professionisti, che propone un viaggio visivo e una narrazione dei momenti più significativi attraverso i 50 anni di attività del gruppo. Un percorso coinvolgente suddiviso per tappe: dalla storia dei corsi di speleologia che il gruppo organizza da mezzo secolo, alle impegnative spedizioni di speleologia carsica e subacquea. Una sezione è poi dedicata alla speleologia urbana e alle attività esplorative del gruppo, nelle cavità artificiali di Cagliari e non solo. Sarà inoltre possibile ripercorrere, con un tour virtuale con un visore 3D, alcuni tratti delle cavità sotterranee cittadine. Un percorso immersivo ed emozionante tra i misteri del sottosuolo, per comprendere il fascino di questi luoghi. Dopo l’inaugurazione, la mostra (ingresso libero e gratuito) sarà aperta fino al 29 maggio tutti i giorni dalle 16 alle 20, sabato e domenica anche dalle 10 alle 13.

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