Famiglia nel bosco, la psichiatra: i bimbi restino in comunità 

Pescara . Condizione di isolamento sociale dei minori, con limitate possibilità di integrazione e relazione con l’esterno, e competenze genitoriali giudicate non adeguate rispetto ai bisogni evolutivi dei bambini: è quanto emerge dalla relazione depositata dalla psichiatra Simona Ceccoli, perita nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila nella consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) sulla capacità genitoriale dei coniugi della “famiglia nel bosco”. È una bozza: le parti hanno 30 giorni per presentare osservazioni, relazione definitiva attesa in un mese.

Il documento descrive un contesto caratterizzato da una forte chiusura dei minori rispetto all’esterno, con una forte riduzione delle occasioni di socializzazione e confronto, elemento ritenuto centrale nella valutazione del percorso di crescita. La mamma Catherine è indicata come rigida, con tendenza allo schematismo e un marcato bisogno di controllo, oltre a difficoltà a rivedere le proprie convinzioni anche quando risultano penalizzanti per i figli. Il padre Nathan, descritto come dipendente nelle decisioni legate alla cura dei figli rispetto alla madre, condivide un’impostazione familiare sull’isolamento, che rifiuta il confronto con l’esterno e con chi porta idee considerate pericolose.

La relazione segnala poi condizioni abitative precarie, prive dei requisiti essenziali di salubrità, e la mancanza di adeguato accesso all’assistenza sanitaria, in contrasto col diritto alla salute. Nelle conclusioni, la Ctu considera le competenze genitoriali di entrambi a oggi inadeguate rispetto ai bisogni evolutivi dei minori, pur ritenendole suscettibili di recupero. Centrale il dover garantire i diritti dei bambini, su tutti istruzione, salute e socializzazione. Dibattito acceso: lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte della coppia, definisce il lavoro peritale «inconsistente e caratterizzato da errori metodologici» e che l’unica valutazione completa sui minori sia della Neuropsichiatria dell’Asl Lanciano Vasto Chieti.

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