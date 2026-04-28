Guerra, resta lo stallo: Stati Uniti in attesa, l’Iran verso un rilancio 

Teheran . Diplomazie al lavoro per cercare di sbloccare lo stallo venutosi a creare sulla guerra in Iran. I mediatori del Pakistan, riporta Cnn, si attendono a giorni una nuova proposta di Teheran dopo che Trump ha respinto la precedente. Il commander-in-chief e i suoi consiglieri si sono mostrati scettici di fronte all’offerta iraniana di riaprire lo Stretto di Hormuz e rimandare ad altra fase le trattative sul nucleare. L’amministrazione Usa non ha respinto la proposta categoricamente, ma non ha neanche nascosto seri dubbi sulla buona fede dell’Iran e sull’intenzione di Teheran di cessare l’arricchimento dell’uranio e impegnarsi a non sviluppare l’arma nucleare.

Per la Casa Bianca, un allungamento dei tempi limitato potrebbe rendere l’Iran più ragionevole alle trattative. Senza poter stoccare il greggio nei container o caricarlo sulle navi, il sistema petrolifero iraniano è probabilmente destinato a implodere a breve: Teheran vuole evitarlo. «L’Iran ci ha appena informato di trovarsi in uno stato di collasso. Ci chiedono di aprire lo Stretto di Hormuz il prima possibile», ha riferito Trump su Truth, mostrando l’intenzione di mantenere la stretta.

Il presidente appare comunque convinto a portare avanti la strada della diplomazia con l’Iran, anche se l’opzione di un attacco alle infrastrutture qualora le trattative naufragassero non è del tutto scartata. E l’Iran non è l’unico a sentire la pressione del tempo: per Trump il termine di venerdì, quando scadono i 60 giorni entro i quali chiedere l’autorizzazione al Congresso per la guerra, è ormai alle porte. E a ora non ci sono indicazioni che la Casa Bianca intenda rivolgersi a Capitol Hill, nonostante il pressing dei repubblicani.

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