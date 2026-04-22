Una mensa per la scuola a tempo pieno 

«Un altro passo verso la scuola che vogliamo per il futuro di Capoterra». Il sindaco Beniamino Garau ha inaugurato la mensa nel plesso di via Caprera, frequentato dai bambini della primaria e delle medie. «È la prima delle quattro mense che stiamo realizzando grazie ai fondi del Pnrr – prosegue il primo cittadino – inserite in un progetto che ha un obiettivo finale: per il prossimo anno tutte le scuole di Capoterra dovranno avere il tempo prolungato e consentire ai bambini, dopo le lezioni mattutine, di restare a pranzo e di proseguire con il doposcuola per i compiti e le altre attività come per esempio la musica».

I lavori

La prima che ha visto la fine dei lavori è stata quella in pieno centro a Capoterra, le altre che – secondo i piani dell’amministrazione comunale – dovranno essere ultimate entro giugno, sono quelle di via Corte Piscedda, di Frutti d’oro e di Poggio dei Pini.

«La mensa scolastica e la scuola cosiddetta a tempo pieno – prosegue Garau – sono un servizio importante richiesto dalle famiglie e pensato per loro. Come amministrazione pensiamo sia importante aiutare i nuclei dove spesso la madre e il padre lavorano. E potrebbe anche essere uno stimolo per l’arrivo in città di nuovi residenti oppure per le giovani coppie che pensano ad allargare la loro famiglia».

Il dibattito

In questo caso anche dall’opposizione arriva il plauso al lavoro della maggioranza guidata da Beniamino Garau. Francesco Dessì, ex sindaco del centrosinistra, ritiene che si tratti di una bella notizia per Capoterra: «L’apertura di quattro mense scolastiche garantirà un servizio importante alle famiglie. Il progetto era anche nei nostri programmi elettorali e nei nostri pensieri, ma non era stato possibile attuarlo a causa della carenza dei fondi che invece sono arrivati in Municipio dopo la crisi internazionale dovuta al Covid e ottenuti dal Comune di Capoterra attraverso il Pnrr».

«Stiamo investendo una cifra tra i 600 e gli 800mila euro per ogni mensa - interviene l’assessora ai Lavori Pubblici Silvia Sorgia – ma soprattutto stiamo ultimando un piano di edilizia scolastica molto importante che comprende due asili nido (in via Fausto Piano e in via Serpentara), due scuole dell’infanzia (a Frutti d’Oro e l’altra sempre in via Serpentara) più la primaria di rio San Girolamo». (i. m. )

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