VaiOnline
Stampace.
01 marzo 2026 alle 02:40

Una discarica al posto delle palazzine 

La denuncia: problemi igienici nel campo tra via Fara e via Santa Margherita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un contenzioso lungo quasi trent’anni e una montagna di rifiuti. Questo è il passato e il presente del terreno, in parte privato in parte comunale, tra via Fara, via Santa Margherita e vico III Sant’Efisio, nel cuore di Stampace. Nella discesa che parte dall’ex Ospedale civile, un tempo passava anche via San Giorgio, una strada che conduceva all’omonima chiesa, di fronte alla parrocchia di Sant’Anna, demolita dopo i bombardamenti del 1943, ai quali aveva resistito. Di quel tempio ora rimane solo una targa in ricordo del vescovo cagliaritano nato nel quartiere.

La storia

Il degrado, fatto di macerie, rifiuti, abbandono, e condito dagli immancabili intoppi burocratici, inizia nel 1994, quando a guidare la città c’era il sindaco Mariano Delogu, che decise di demolire le palazzine pericolanti nella parte alta, quella confinante con vico Sant’Efisio. Andate via le ruspe, in quel pezzo di terreno dall’alto valore economico e storico si è materializzato il nulla cosmico. Progetti, accordi falliti tra proprietari, vincoli della Sovrintendenza portano allo stato di degrado attuale, l'unica attività è quella degli arcieri, concentrata nella parte bassa. Ora i proprietari delle palazzine demolite e del terreno lanciano un appello al Comune: «Incontriamoci per trovare una soluzione e porre rimedio a un degrado che sta causando seri problemi igienico sanitari». Giuseppe Migheli, del comitato di Stampace, era un proprietario di un appartamento nelle palazzine smantellate. «Ci hanno avvisato due giorni prima della demolizione, giusto il tempo di liberare l’abitazione. E non abbiamo ricevuto neanche una lira di risarcimento». Oltre il danno la beffa. «Il Comune ci ha anche multato per i rifiuti abbandonati, non certo da noi. Inoltre, in vico III Sant’Efisio, è stato costruito un muro che ci impedisce l’accesso al terreno».

La battaglia

Paolo Carlo Sau è proprietario di un’altra porzione del terreno. «È stato apposto un vincolo che disponeva pari altezze e pari volume nel sedime dove c’erano le palazzine». Nel 2011 Giunta e Consiglio comunale diedero il nulla osta a un progetto che prevedeva case e parcheggi. «La Regione chiese la doppia conformità e l’iter si bloccò, anche se su quei terreni paghiamo l’Imu».

La speranza

Don Franco Matta, parroco di sant’Anna, lancia un appello. «Il recupero di quell’area sarebbe una boccata d’ossigeno per un quartiere sempre più vecchio e poco popolato. È fondamentale porre rimedio allo scempio e che Comune e proprietari trovino una soluzione».

Superare l’abbandono

«L’area di via Fara è per la quasi totalità di proprietà privata; il Comune detiene una quota residuale all’interno del comparto», afferma Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore all’Urbanistica. «I proprietari stanno lavorando a una proposta progettuale coerente con le previsioni del Piano particolareggiato del centro storico e in dialogo con la Soprintendenza, con cui è attivo un confronto costante». Il tema va affrontato con la massima cautela. «Parliamo di un ambito delicato, per posizione e valore urbano: è evidente che serve un progetto di alto livello, capace di restituire qualità architettonica e dignità urbana a uno spazio che oggi versa in condizioni di degrado. E sarà importante anche una elevata qualità degli spazi pubblici, molto importanti per il quartiere di Stampace. L’obiettivo – conclude l’assessore Cocco Ortu – è superare l’attuale situazione di abbandono attraverso una trasformazione che sia compatibile con il contesto storico e che contribuisca in modo concreto alla riqualificazione dell’area».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 