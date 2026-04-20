Una discarica a due passi dall’Avis 

Anche nello sterrato incolto di via Talete sono cresciuti i fiori gialli tipici della primavera. Peccato che in mezzo ci sia una discarica che sta diventando sempre più grande. C’è di tutto: buste con alimenti, materiali edili, vecchi pc e tv fino a un wc con all’interno l’erba. Il tutto, a pochissimi passi dalla sede dell'Avis, ma anche da una scuola e da un parco giochi.

L’abbandono dei rifiuti in questo sterrato avviene da anni, dicono gli abitanti: «Qui c'è gente che non paga la Tari, potrebbero essere loro stessi a disfarsi della spazzatura», osservano alcuni. Allo stesso tempo sospettano che ci siano anche persone che vengono da altri rioni o Comuni per gettare i rifiuti, «tanto non ci sono telecamere e nessuno gli dice niente», affermano. Per l’ennesima volta chiedono al Comune di intervenire per ripulire l’area: si teme che qualcuno possa dare fuoco alla discarica.

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