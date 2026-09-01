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Dolianova.
02 settembre 2026 alle 00:56

Un successo “Sa festa manna” 

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Fede, tradizione e divertimento. È andata in archivio la 353esima edizione de “Sa Festa Manna de Santu Brai” a Dolianova. «È stata un’edizione da record, con la partecipazione di tantissimi giovani», sottolinea Luca Dessì del Comitato organizzatore, «è un segnale che ci rende orgogliosi e conferma quanto le nuove generazioni siano sempre più interessate alle tradizioni».

Di grande impatto la processione notturna nelle strette vie del centro storico di Sicci. Quest’anno il simulacro del Santo è stato trasportato a spalle dai fedeli a causa dell’assenza del carro a buoi imposta dalle misure sanitarie per il contrasto della dermatite bovina. Alla processione hanno preso parte oltre 70 cavalieri insieme ai gruppi folk di Dolianova, Serdiana, Settimo, Sinnai, Villasor, Quartu, Sestu e Villasalto e dei comitati delle feste dei Comuni del Parteolla e di Capoterra.

Successo anche per gli eventi collaterali: centinaia di persone sabato notte hanno riempito Piazza Europa per il dance party di Radio 105 “I love Formentera”. Molto apprezzata anche la serata conclusiva di domenica con i fuochi d’artificio, i balli in piazza e la musica del gruppo Lakanas. (c. z.)

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