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02 settembre 2026 alle 00:58

Parte da Olbia la stagione delle crociere di lusso 

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Sea Cloud spirit, veliero a tre alberi per vacanze da sogno, ha aperto da Olbia la stagione delle crociere di lusso che toccherà buona parte degli scali sardi, complice anche il fatto che le dimensioni, 138 metri di lunghezza, si adattano anche ai porti che non possono ospitare i giganti del mare. Un’opportunità soprattutto per la bassa stagione: da ieri al 27 dicembre sono 54 gli approdi del segmento luxury e ultra-luxury previsti nel calendario dell’Autorità di sistema dei porti della Sardegna.
Dopo lo sbarco di 106 passeggeri, principalmente tedeschi, la nave ha imbarcato 114 crocieristi per un tour con tappe a Bonifacio, Portoferraio, Calvi, sosta notturna ad Alghero, rada a Porto Cervo e rientro il 9 all’Isola Bianca. Gli ospiti sono arrivati ad Olbia dai principali aeroporti europei, alcuni, con qualche giorno di anticipo e un breve soggiorno in città.
Gli approdi sono distribuiti nel territorio e le crociere di lusso adottano la formula del multiscalo. La Belle des Océans ripete sei volte il collegamento Porto Torres-Olbia e, tra il 23 e il 26 ottobre, estende lo stesso itinerario anche al porto di Cagliari. La nave Clio alterna, invece, quattro volte Arbatax e Cagliari. A Oristano – Santa Giusta il 14 ottobre è previsto l’approdo della Renaissance, della Compagnie Française de Croisières con un target di clienti di fascia alta orientati alla scoperta di destinazioni autentiche. Approdo che anticipa una possibile apertura dello scalo al traffico di lusso. «Gli approdi luxury e ultra-luxury programmati quest’anno nei porti del sistema sardo confermano che il crocierismo di fascia alta è oggi una componente organica e strutturale del mercato nell’Isola - dice Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – L’interesse di nuovi operatori internazionali e l’ingresso di importanti brand dell’ospitalità dimostrano la capacità della Sardegna di affermarsi come destinazione competitiva per il turismo crocieristico di qualità.»

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