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02 settembre 2026 alle 00:58

Vacanze sarde, il peso del controesodo 

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Il controesodo continua a mettere a dura prova l’aeroporto di Cagliari-Elmas, con centinaia di passeggeri in fila davanti ai varchi di controllo. Succede quando c’è concentrazione di voli in partenza. Il racconto di una mattinata difficile per chi lascia la Sardegna dopo le vacanze. Il mese di settembre, come previsto, continua a far registrare un flusso costante di turisti anche in arrivo. A Olbia è iniziata la stagione delle crociere di lusso con l’arrivo in porto di uno splendido veliero a tre alberi. Primo bilancio – più presenze, meno spese – per il turismo all’aria aperta.

alle pagine 4, 5

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