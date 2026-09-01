Fine vita, adesso ci prova il Veneto: oggi il voto in Consiglio regionale 

Oggi è il giorno della verità per il Veneto: il Consiglio regionale, dopo gli interventi e l’esame degli emendamenti, vota la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Se la proposta dovesse passare, sarebbe la quarta norma in Italia, dopo quelle approvate in Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la prima con un'amministrazione di centrodestra.

«È fondamentale ascoltare l'opinione di tutti», ha dichiarato nel suo intervento il presidente del Consiglio, Luca Zaia, da anni favorevole al provvedimento. «Là fuori c'è un mondo che ci guarda, che tifa perché si approvi o non si approvi. Ma è giusto che sappia che non stiamo votando sul fine vita, stiamo facendo un atto di civiltà». La legge definisce «procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito». Nel 2024 un analogo provvedimento venne bocciato per un voto. Oggi contrari al provvedimento solo FdI e Futuro nazionale. Lega, Stefani presidente e Forza Italia lasciano invece libertà di coscienza.

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