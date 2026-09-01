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Legge elettorale
02 settembre 2026 alle 00:58

Gelo di FI, il ballottaggio si allontana 

Resta in campo solo l’emendamento Pera. Preferenze, centrodestra unito 

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Il ballottaggio si allontana. C’è ancora qualche giorno per la decisione definitiva, ma le chance che il centrodestra ritocchi la legge elettorale e introduca il doppio turno ieri sera apparivano risicate. A pesare sono i tanti dubbi tecnici ma soprattutto la freddezza di Lega e Forza Italia (che non deposita nessun emendamento sul punto).

La frenata

Nella maggioranza è un chiaro segnale di stop, nonostante qualche possibilità resti legata all’emendamento annunciato e depositato dal senatore di FdI Marcello Pera (doppio turno se nessuno supera il 48% in entrambe le Camere, ma con due forze sopra il 38%). Giorgia Meloni, si osserva nella maggioranza, vedrebbe con favore la misura, anche per contenere i partiti fuori delle coalizioni, cioè Vannacci e Calenda. Ma la Lega vuole «una legge elettorale chiara, dove chi viene scelto può governare subito, senza accordi sottobanco». E frena anche FI: «Ragioniamo laicamente su quale sia il migliore sistema per garantire governabilità, omogeneità delle coalizioni e stabilità».

Il muro di Schlein

Il centrodestra invece è compatto sull’introduzione delle preferenze. E presenta un emendamento unitario, che ricalca quello bocciato alla Camera compresa l’eliminazione dell’alternanza 60 a 40 del genere nei capilista. Destinata a cambiare è poi la norma “anti-cespugli” introdotta alla Camera, che prevede che i voti dei partiti sotto il 3% (salvo il miglior perdente) non vengano computati per il premio di maggioranza. Il centrosinistra, intanto, prepara la battaglia con oltre 650 emendamenti, dei quasi 700 complessivi, di cui 8 comuni che prevedono preferenze per tutti i parlamentari, senza capilista bloccati, stop all’indicazione del premier e alternanza 50 a 50 sui capilista. «Con le altre opposizioni faremo muro - dice la segretaria Dem Elly Schlein - e continueremo a parlare noi dei problemi veri degli italiani».

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