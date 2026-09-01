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Verso Pontida.
02 settembre 2026 alle 00:58

I No-Salvini riscoprono la vecchia Lega Nord «Subito il congresso» 

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Nella lunga estate di Matteo Salvini si apre un nuovo fronte. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali, che punta al controllo della Lega Nord e del simbolo, ha creato un comitato per chiedere la convocazione del congresso federale. Non quello della “Lega Salvini premier” ma di ciò che resta della vecchia Lega, dal 2017 derubricata a una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che il Carroccio deve restituire allo Stato.

Dura la reazione dei salviniani. Fonti vicine al segretario dicono:«Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando?». Fra i promotori del comitato c’è Gianluca Pini, ex parlamentare e segretario per anni della Lega Nord Romagna, che aveva condotto in passato una battaglia giudiziaria per il simbolo. «Vogliamo la convocazione del congresso e scongelare il vecchio partito», dice parlando di «centinaia» di «semplici militanti» già aderenti e puntando il dito su chi «ha calpestato il regolamento e lo statuto della Lega Nord», annunciando azioni legali. Ma i governatori e colonnelli leghisti critici storcono il naso: uscire così, in questo momento, è il modo giusto per combattere una battaglia che che va condotta dall’interno, per il bene del partito. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sottolinea che il comitato «non c’entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini». Un discorso che dovrebbe culminare nell’annunciato faccia a faccia fra i governatori nordisti e il vicepremier. Le segreterie continuano a lavorare per far «combaciare le agende» e l’incontro sarà probabilmente nei prossimi giorni, anche per cercare una soluzione in vista di Pontida.

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