Un secolo di vita per Peppino Porru 

Villanovafranca ha festeggiato il suo nuovo centenario. Giuseppe Porru, per tutti Peppino, taglia il prestigioso traguardo: per lui un riconoscimento da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Castangia, con una targa commemorativa e gli auguri da parte dell’intera cittadinanza.Un secolo di vita attraversato con dignità, sacrificio e valori autentici, che oggi rappresentano un patrimonio prezioso per tutta la comunità. Rimasto orfano in giovane età, Peppino ha costruito la propria esistenza con il lavoro nei campi, dedicandosi per tutta la vita all’attività di bracciante. Accanto a lui una famiglia numerosa: cinque figli e una lunga storia d’amore con la moglie, con la quale aveva raggiunto il traguardo straordinario dei 75 anni di matrimonio. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA