Un sagrato tutto nuovo per la chiesa di Santa Vitalia 

La chiesa di Santa Vitalia diventa più accessibile, al via i lavori sul sagrato grazie ai fondi del Comune: ha stanziato un contributo straordinario di 25mila euro per la riqualificazione, il cantiere prenderà il via nelle prossime settimane. Le opere di ammodernamento rientrano nel progetto approvato dalla Soprintendenza di Cagliari nel 2024.

«In questa seconda fase saranno abbattute le barriere architettoniche e arriverà una rampa in trachite, per un migliore accesso al parco e alla chiesa», spiega il parroco, don Alberto Peddis. Il percorso, che partirà dall’ingresso principale, fiancheggerà i gradoni del piazzale fino alla porta laterale del santuario. È prevista inoltre la sostituzione dell’attuale rampa di legno che permette l’ingresso diretto alla chiesa: sarà finanziata dalle offerte dei fedeli.

«Con uno sforzo straordinario sul bilancio comunale siamo riusciti a sbloccare il contributo e a erogare i fondi in tempo record, prima dell'inizio della festa di Santa Vitalia», sottolinea la vice sindaca Maura Boi, «non potevamo più accettare che ci fossero cittadini di serie A e di serie B nell'accesso a un luogo sacro e di ritrovo per la comunità». L’intervento migliorerà l’accessibilità non solo per le persone con disabilità motoria, ma anche per gli anziani e per le famiglie con passeggini, che potranno entrare e uscire in sicurezza e autonomia.

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