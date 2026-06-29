Un progetto per far rinascere lo storico palasport 

Il Palasport “Giacomo Cabras” di Sant'Antioco si prepara a una profonda riqualificazione. L'amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che punta a restituire piena funzionalità a una struttura inaugurata nel 1980 e oggi bisognosa di interventi significativi. Tra le opere previste, l’abbattimento delle barriere architettoniche, considerato uno degli interventi più rilevanti dell'intero progetto. L'obiettivo è rendere il campo da gioco e le tribune pienamente accessibili anche alle persone con ridotte capacità motorie. Accanto a questo sono previsti lavori di efficientamento energetico e l'introduzione di tecnologie alimentate da fonti rinnovabili. «Abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione con abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico e tecnologie con fonti rinnovabili del palazzetto dello sport - ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Francesco Garau - Questo è servito per partecipare al bando “Sport e periferie”, il totale dei lavori è di un milione di euro. Il Comune partecipa con un cofinanziamento di 200 mila euro. L’esigenza e’ quella di rendere accessibile a tutti il campo da gioco e le tribune. Inoltre, gli impianti tecnologici degli anni ’80 ormai non rispondono più neanche per gli usi standard. La ristrutturazione mira a conservare la memoria storica con adeguamenti contemporanei». L'intervento rappresenta un passo importante per il rilancio di uno degli impianti sportivi del paese, con l'obiettivo di coniugare la tutela della sua identità storica con le esigenze di accessibilità, sicurezza e sostenibilità richieste dalle moderne strutture sportive.

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