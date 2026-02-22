Un progetto dedicato ai giovani 

Diffondere l’educazione socio-affettiva, contrastare il disagio psico-sociale, rafforzare le relazioni, promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo giovanile. Sfide importantissime che abbracciano i giovani, come i 250 cui questa missione è rivolta. Ieri infatti il presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai e la consigliera delegata Isangela Mascia ha presentato il progetto “Social Lab- Giovani che costruiscono comunità”. Andrà avanti sino a luglio 2027, e vede la presenza come partner degli Istituti scolastici superiori Beccaria–Loi di Carbonia, Asproni di Iglesias, il consorzio Innopolis, AliAssistenza cooperativa sociale e le Acli di Cagliari. Saranno coinvolti circa 250 giovani fra i 14 e i 35 anni . Il progetto si articola in cinque grandi aree di intervento: monitoraggio, comunicazione, prevenzione del disagio, promozione della socialità giovanile e, aspetto non indifferente, l’educazione socio-affettiva. Tra le principali attività previste ci sono laboratori condotti da psicologi ed educatori, incontri fra persone di età molto diverse, laboratori di cittadinanza attiva, percorsi di co-progettazione civica e sedute di teatro, musica e scrittura. Particolare rilievo avrà la campagna territoriale “Io scelgo il NOI”, con eventi pubblici. «Con questo progetto – sottolinea Usai - investiamo concretamente nel benessere delle nuove generazioni, mettendo al centro ascolto, partecipazione e responsabilità». Secondo Isangela Mascia «Social lab rappresenta un’opportunità per accompagnare i ragazzi in un percorso di sviluppo delle competenze emotive, relazionali e civiche: abbiamo registrato la disponibilità degli operatori scolastici».

