Un pieno per la gita alle cale? Mille euro 

Una motonave sulla linea Arbatax-Cala Luna consuma 450 litri di carburante al giorno. L’anno scorso un pieno costava all’armatore più o meno 600 euro. Quest’anno sfonda il tetto di 1.000 euro. Un gommone per sei persone consuma un’ottantina di litri e nel 2025 per un pieno di carburante si spendevano 150 euro. Adesso ne servono almeno 200. Per capire al volo gli effetti che la crisi tra Iran e Stati Uniti sta avendo sui prezzi delle escursioni turistiche basta focalizzare l’attenzione sul tratto di mare che ha reso celebre la costa di Baunei in tutto il mondo.

«Siamo molto preoccupati, viviamo nell’incertezza più assoluta. Tra colleghi ci stiamo interrogando su questo momento molto delicato». Lo afferma Lorenzo Iacono, comandante della motonave Borea, una delle imbarcazioni di Mare Ogliastra lines, l’ex Consorzio marittimo. «Abbiamo aumentato qualche euro per il ritocco dei ticket ecologici, come quello di Cala Luna che è passato a 5,50 euro. Non vorremmo aumentare ancora, ma questa situazione di incertezza ci fa riflettere eccome». Al momento, la Linea rossa, ossia la più lunga che copre tutta la tratta da Arbatax o Santa Maria Navarrese fino a Cala Luna, è in vendita a 70 euro, 5 in più rispetto a un anno fa. Gli armatori dei mezzi adibiti a trasporto passeggeri pagano 2 euro un litro di carburante, ovvero 80 centesimi in più del 2025. «Tuttavia - dice Iacono - siamo fiduciosi che poi tutto si possa stabilizzare».

In banchina si respira incertezza generale, più che ai tempi della pandemia. «Il carburante costa quanto il noleggio di un gommone. In bassa stagione, noleggiare un gommone per sei persone costa sui 300 euro», spiega Flaviano Stochino, titolare della Flamar vacanze e coordinatore dell’associazione Operatori del diporto associati a Confcommercio. «Stiamo aspettando gli eventi, ma non sappiamo bene neanche noi cosa. Secondo che prezzi avremo alla colonnina diventerà anche improponibile andare per mare».

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